10 июня 2020, 18:32
ДТП в Сочи: погиб водитель бетономешалки
ДТП с участием бетономешалки произошло в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на старшего инспектора регионального отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД Евгения Кривоконева.
По данным ведомства, бетономешалка перевернулась, потому что водитель дал задний ход и не справился с управлением. В итоге он скончался на месте ДТП.
Правоохранители выясняют подробности произошедшего инцидента.