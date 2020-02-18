18 февраля 2020, 13:37
ДТП в Санкт-Петербурге. Легковая машина столкнулась с грузовиком
Легковая машина врезалась в грузовик на перекрестке Витебского проспекта и Кузнецовской улицы в Санкт-Петербурге. Информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на паблик ВКонтакте.
В результате аварии образовалась большая пробка. По данным очевидцем, автомобили не смогли разъехаться на проезжей части. Легковая машина врезалась в грузовик, когда тот поворачивал.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на месте происшествия уже восстановлено.