ДТП в Санкт-Петербурге. Легковая машина столкнулась с грузовиком

В результате аварии образовалась большая пробка. По данным очевидцем, автомобили не смогли разъехаться на проезжей части. Легковая машина врезалась в грузовик, когда тот поворачивал.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на месте происшествия уже восстановлено.