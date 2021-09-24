ДТП в Ростовской области унесло жизни трех человек

Смертельное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Оно унесло жизни трех человек. Об этом сообщил ТАСС.

Столкновение двух автомобилей произошло в Аксайском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с отечественной Lada. После этого в машины врезался ВАЗ-2111. Все трое погибших находились в Lada — один водитель и два пассажира. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося, передало ИА НСН.