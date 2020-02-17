ДТП в Ростовской области унесло жизни двух человек

Все случилось в районе 36-го километра автомобильной дороги «Семикаракорск — Большая Мартыновка». 27-летний мужчина, находившийся за рулем Kia не уступил второму участнику движения — 40-летнему мужчине на Range Rover. В результате происшествия водитель Kia скончался по дороги в больницу, а его пассажирка — через четыре часа в реанимации. Правоохранители проводят проверку.