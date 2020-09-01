01 сентября 2020, 19:37
ДТП в Ростовской области унесло жизни двух человек
Водитель в Ростовской области не справился с управлением и врезался в столб. Два человека погибли, еще два человека получили серьезные травмы. Об этом сообщил портал rostovgazeta.ru.
В ночь с 31 августа на 1 сентября водитель автомобиля ВАЗ-2107 вылетел с проезжей части и влетел в столб. Два пассажира скончались на месте. Такие данные предоставило региональное УГИБДД.
Сам водитель и два пассажира, среди которых есть маленький ребенок, получили серьезные травмы. Их доставили в ЦРБ.