Происшествия 29 августа 2023, 18:45 ДТП в Ростовской области унесло жизнь водителя КамАЗа

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ДТП произошло на автодороге М-4 «Дон» под Каменском-Шахтинским. Там столкнулись два грузовика. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по донскому региону.

Водитель КамАЗа, неподалеку от хутора Верхнеговейного, не справился с управлением и врезался в грузовик Scania. В результате иномарка опрокинулась на правый бок. Его водитель остался жив. А вот мужчина, который управлял первым большегрузом, погиб.

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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.