28 декабря 2020, 11:21
ДТП в Ростовской области: пострадали двое детей
Две машины столкнулись в Ростовской области. Пострадали двое детей. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на областное управление ГИБДД.
Авария произошла на обледеневшей трассе. Водитель превысил скорость и чуть не врезался в машину впереди. Чтобы этого избежать, он выехал на встречку, где все-таки врезался в автомобиль. В результате его пассажиры получили травмы: пострадали женщина и двое детей. Также пострадали оба водителя.