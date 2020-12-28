ДТП в Ростовской области: пострадали двое детей

Авария произошла на обледеневшей трассе. Водитель превысил скорость и чуть не врезался в машину впереди. Чтобы этого избежать, он выехал на встречку, где все-таки врезался в автомобиль. В результате его пассажиры получили травмы: пострадали женщина и двое детей. Также пострадали оба водителя.