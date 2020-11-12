ДТП в Ростовской области: погибли три человека

По данным ведомства, водитель легковой машины потерял управление. Его выбросила на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком. В результате погиб сам водитель и два его пассажира, один из них — восьмилетняя девочка. Водитель грузовика получил легкие травмы.