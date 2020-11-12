12 ноября 2020, 18:50
ДТП в Ростовской области: погибли три человека
Произошла серьезная авария в Ростовской области. Погибли три человека, среди них один ребенок. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
По данным ведомства, водитель легковой машины потерял управление. Его выбросила на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком. В результате погиб сам водитель и два его пассажира, один из них — восьмилетняя девочка. Водитель грузовика получил легкие травмы.