02 декабря 2020, 20:02
ДТП в Ростовской области: легковушка врезалась в грузовик
Произошла авария трассе Котельниково — Песчанокопское. Легковая машина врезалась в «КамАЗ» с прицепом. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
Уточняется, что водитель легковушки выехал на главную дорогу и, по неосторожности, попал между грузовиком и прицепом. Водитель грузовика его не заметил и поэтому даже не сбавил скорость. Легковушку буквально смяло. Водитель и пассажир скончались на месте.