ДТП в Ростовской области: легковушка врезалась в грузовик

Уточняется, что водитель легковушки выехал на главную дорогу и, по неосторожности, попал между грузовиком и прицепом. Водитель грузовика его не заметил и поэтому даже не сбавил скорость. Легковушку буквально смяло. Водитель и пассажир скончались на месте.