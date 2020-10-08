ДТП в Петербурге: мальчик на самокате попал под машину

По их данным, мальчик ехал на самокате по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Его сбила машина, которая поворачивала на перекресток.

«Ребенок жить будет, ждут скорую», — рассказал очевидец.

В социальных сетях подписчики удивились, как можно было не заметить мальчика на переходе.