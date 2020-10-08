08 октября 2020, 14:46
ДТП в Петербурге: мальчик на самокате попал под машину
Авария произошла в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Под машину попал ребенок. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на очевидцев.
По их данным, мальчик ехал на самокате по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Его сбила машина, которая поворачивала на перекресток.
«Ребенок жить будет, ждут скорую», — рассказал очевидец.
В социальных сетях подписчики удивились, как можно было не заметить мальчика на переходе.