09 сентября 2020, 01:53
Пенсионерку выбросило на проезжую часть во время ДТП в Петербурге
Две легковушки, Mercedes и Renault Duster, столкнулись на перекрестке в Петербурге. От удара из Renault выбросило на проезжую часть женщину 69 лет. Она скончалась в машине скорой помощи.
Авария произошла вечером 8 сентября на пересечении улицы Ярослава Гашека с Загребским бульваром. В Renault Duster находились 69-летний водитель и две пассажирки 67 и 69 лет. В Mercedes был 20-летний водитель, сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.
Судя по записи с камер видеонаблюдения, Renault в момент аварии поворачивал налево. С правой стороны в него врезался Mercedes — машина ехала на большой скорости на желтый сигнал светофора.
В распоряжении «360» оказались кадры с места ДТП.
Ранее в Орловской области две машины столкнулись на трассе М-2 «Крым». В результате погибли женщина и ребенок.