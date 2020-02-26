ДТП в Пензенской области унесло жизни двух человек

27-летний водитель «ВАЗ-211440» столкнулся с фурой Daf с полуприцепом под управлением 29-летнего мужчины.

Водитель легковушки и ее 29-летний пассажир погибли на месте от полученных травм.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия.