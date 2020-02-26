26 февраля 2020, 02:57
ДТП в Пензенской области унесло жизни двух человек
23 февраля в Пензенской области на 601-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись «ВАЗ» и фура. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
27-летний водитель «ВАЗ-211440» столкнулся с фурой Daf с полуприцепом под управлением 29-летнего мужчины.
Водитель легковушки и ее 29-летний пассажир погибли на месте от полученных травм.
Правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия.