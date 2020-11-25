ДТП в Пензенской области: пострадал водитель

Уточняется, что УАЗ улетел в кювет. Водитель автомобиля попал в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.

Ранее произошла серьезная авария в Санкт-Петербурге. Один человек погиб, также пострадал известный диджей Никита Алода.