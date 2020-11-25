25 ноября 2020, 16:33
ДТП в Пензенской области: пострадал водитель
Произошла авария на втором километре дороги «Старое Шаткино — Старый Чирчим — Камышенка». Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону.
Уточняется, что УАЗ улетел в кювет. Водитель автомобиля попал в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.
Ранее произошла серьезная авария в Санкт-Петербурге. Один человек погиб, также пострадал известный диджей Никита Алода.