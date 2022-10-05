ДТП в Пакистане унесло жизни 14 человек | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 15:50 Поделиться Telegram

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Viber ДТП в Пакистане унесло жизни 14 человек

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Серьезное ДТП произошло в Пакистане на междугородной трассе Дера — Жоб. Там столкнулись грузовик и трактор с прицепом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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Ситуация случилась в округе Дера-Исмаил-Хан. Грузовик въехал в трактор. В момент происшествия в прицепе находились 50 человек. В результате ДТП погибли по меньшей мере 14 человек. Еще 35 получили серьезные травмы. Их доставили в медицинское учреждение, передало ИА НСН.

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