ДТП в Оренбургской области унесло жизни семи человек

ДТП в Оренбургской области унесло по меньшей мере семь жизней. Об этом сообщили в Telegram-канале 112.

Авария между двумя машинами произошла на 190-м километре трассы М-5 в Кувандыкском районе. В транспортных средствах находились по меньшей мере 10 человек.

Семеро из них погибли на месте. Еще троих госпитализировали. Их текущее состояние и степень тяжести травм пока не сообщается.

Причина смертельного ДТП устанавливается.

Судя по фото с места, один из автомобилей получил очень серьезные повреждения. Остов машины вмялся в отбойник.