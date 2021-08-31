31 августа 2021, 16:09
ДТП в Новосибирском унесло жизни двух человек
Смертельное ДТП произошло в левобережной части Новосибирска. В результате погибли два человека, а еще трое пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
Водитель автомобиля Lexus GS300 не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. При этом все пострадавшие являлись мужчинами.
«В результате данного ДТП водитель и два его пассажира доставлены с тяжелыми травмами в больницу, также еще два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью», — передал слова ведомства RT.