ДТП в Новосибирском унесло жизни двух человек

Смертельное ДТП произошло в левобережной части Новосибирска. В результате погибли два человека, а еще трое пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Водитель автомобиля Lexus GS300 не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. При этом все пострадавшие являлись мужчинами.

«В результате данного ДТП водитель и два его пассажира доставлены с тяжелыми травмами в больницу, также еще два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью», — передал слова ведомства RT.