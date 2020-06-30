ДТП в Новоалтайске: машина врезалась в опору ЛЭП

Мужчина не справился с управлением и столкнулся с опорой линий электропередач. После этого он вылетел в лобовое стекло. Есть предположение, что водитель не был пристегнут. С травмами средней тяжести его доставили в больницу.

Кроме водителя в машине сидели еще четыре человека, они не пострадали. Сотрудники ГИБДД выясняют детали инцидента.