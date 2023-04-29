Происшествия 29 апреля 2023, 00:29 ДТП в Нижегородской области унесло жизни трех человек

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ДТП произошло в Лысковском районе Нижегородской области. В результате аварии погибли три человека. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Telegram-канал замгубернатора и министр здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.

Авария случилась утром 26 апреля на 488-м километре трассы М-7. Двое взрослых и один ребенок погибли на месте происшествия.

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Еще трех взрослых и ребенка доставили в Лысковскую ЦРБ. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. На место происшествия прибыл районный прокурор.