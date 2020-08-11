11 августа 2020, 20:21
ДТП в Магнитогорске: перевернулась машина скорой
Легковой автомобиль и скорая помощь столкнулись в Магнитогорске. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.
По предварительным данным, это произошло, потому что водитель легковушки не уступил дорогу. В перевернувшейся машине скорой помощи пострадал один из врачей.
«Автомобиль с пациентом ехал на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и предупреждающим звуковым сигналом», — пояснили в ведомстве.