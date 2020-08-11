ДТП в Магнитогорске: перевернулась машина скорой

По предварительным данным, это произошло, потому что водитель легковушки не уступил дорогу. В перевернувшейся машине скорой помощи пострадал один из врачей.

«Автомобиль с пациентом ехал на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и предупреждающим звуковым сигналом», — пояснили в ведомстве.