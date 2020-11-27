ДТП в Ленобласти: погибли две пенсионерки

В обоих случаях были сбиты пешеходы — пожилые женщины. Обе пострадавшие скончались. Одна из них на месте происшествия, вторая позже в больнице.

«По факту дорожных аварий проводятся проверки, по результатам которых будут приняты решения о возбуждении уголовных дел», — рассказали в ведомстве.