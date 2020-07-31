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    31 июля 2020, 13:04

    ДТП в Ленобласти: погиб один из водителей

    Дарья Морозова

    Произошла авария в Ленинградской области. Погиб один из участников. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на ГИБДД.

    LADA Granta вылетела на встречную полосу и столкнулась с Chevrolet. Водитель иномарки скончался на месте, пассажир попал в больницу с травмами. Также госпитализирован водитель отечественной машины.

    Ранее авария произошла в Санкт-Петербурге на пересечении улиц Звенигородской и Марата. Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и в итоге разбил две другие машины, одна из которых была припаркована.

    Новости SMI.FM