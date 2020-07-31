ДТП в Ленобласти: погиб один из водителей

LADA Granta вылетела на встречную полосу и столкнулась с Chevrolet. Водитель иномарки скончался на месте, пассажир попал в больницу с травмами. Также госпитализирован водитель отечественной машины.

Ранее авария произошла в Санкт-Петербурге на пересечении улиц Звенигородской и Марата. Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и в итоге разбил две другие машины, одна из которых была припаркована.