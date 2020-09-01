ДТП в Ленобласти: погиб один человек

По данным ведомства, водитель легковой машины вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Машина смялась от удара. Водитель погиб на месте происшествия.

Правоохранители проводят проверку данного инцидента.

Ранее произошла авария с двумя грузовиками и легковой машиной на 22-м километре трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.