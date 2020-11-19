ДТП в Курганской области: столкнулись две легковушки и фура

Водитель иномарки по неосторожности врезался в машину впереди. После этого иномарку выкинуло на встречную полосы, где она столкнулась с фурой. Водитель иномарки скончался на месте происшествия.

«В этом месте, в бору, не доезжая Кудыкиной горы, много уже было аварий, это место особенное, потому что там очень темно, и ехать там надо предельно осторожно и аккуратно», — написала в соцсетях свидетельница происшествия.