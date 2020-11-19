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    19 ноября 2020, 17:56

    ДТП в Курганской области: столкнулись две легковушки и фура

    Дарья Морозова

    Произошла авария в Курганской области на трассе Иртыш. Столкнулись два легковых автомобиля и один грузовой. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областной ГИБДД.

    Водитель иномарки по неосторожности врезался в машину впереди. После этого иномарку выкинуло на встречную полосы, где она столкнулась с фурой. Водитель иномарки скончался на месте происшествия.

    «В этом месте, в бору, не доезжая Кудыкиной горы, много уже было аварий, это место особенное, потому что там очень темно, и ехать там надо предельно осторожно и аккуратно», — написала в соцсетях свидетельница происшествия.