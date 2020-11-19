19 ноября 2020, 17:56
ДТП в Курганской области: столкнулись две легковушки и фура
Произошла авария в Курганской области на трассе Иртыш. Столкнулись два легковых автомобиля и один грузовой. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областной ГИБДД.
Водитель иномарки по неосторожности врезался в машину впереди. После этого иномарку выкинуло на встречную полосы, где она столкнулась с фурой. Водитель иномарки скончался на месте происшествия.
«В этом месте, в бору, не доезжая Кудыкиной горы, много уже было аварий, это место особенное, потому что там очень темно, и ехать там надо предельно осторожно и аккуратно», — написала в соцсетях свидетельница происшествия.