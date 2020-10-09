ДТП в Крыму: машина въехала в электроподстанцию

Водитель превысил скорость, из-за чего и случилось ДТП. Он и его пассажир скончались на месте. Кроме того, около 700 человек остались без электричества.

Ранее авария произошла на Киевском шоссе в Ленинградской области. Машина врезалась в автобус. По данным очевидцев, водитель легковушки влетел в автобус сзади. В итоге его забрала машина скорой помощи.