16 июля 2020, 14:37
ДТП в Краснодаре: погиб водитель самоката
Произошла авария в Краснодаре на улице 40-летия Победы. В результате погиб один человек. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Уточняется, что машина «Газель» сбила мужчину на электросамокате. «Водитель газели допустил столкновение с электросамокатом, в результате чего 21-летний молодой человек упал и получил травму головы», — рассказал руководитель пресс-службы Артем Коноваленко.
Пострадавший скончался на месте происшествия.