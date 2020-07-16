ДТП в Краснодаре: погиб водитель самоката

Уточняется, что машина «Газель» сбила мужчину на электросамокате. «Водитель газели допустил столкновение с электросамокатом, в результате чего 21-летний молодой человек упал и получил травму головы», — рассказал руководитель пресс-службы Артем Коноваленко.

Пострадавший скончался на месте происшествия.