ДТП в Краснодаре: фура перекрыла дорогу на несколько часов

По данным ведомства, «житель Ставропольского края за рулем грузового автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Солнечной, при развороте допустил наезд на припаркованный автомобиль Toyota Land Cruiser».

«В результате ДТП пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка», — уточнили в пресс-службе.