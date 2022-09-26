ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка, произошло в Екатеринбурге | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 14:11 Поделиться Telegram

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Viber ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка, произошло в Екатеринбурге

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В воскресенье, 25 сентября, примерно в 20:00 водитель отечественного автомобиля сбил 17-летнюю девушку на улице Селькоровской в Екатеринбурге. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на Telegram-канал ГИБДД по Екатеринбургу.

В ведомстве говорится, что несовершеннолетняя пересекала проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

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Во время допроса в полицейском участке водитель рассказал, что девушка внезапно выбежала на дорогу после выхода из общественного транспорта на остановке «Сады».

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О состоянии пострадавшей на данный момент сведений нет.

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