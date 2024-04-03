Происшествия 03 апреля 2024, 16:32 ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок, произошло в Ивановской области

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Авария, в которой пострадал трехлетний ребенок, произошла накануне в Ивановском районе. Об этом сообщили «Царьград», ссылаясь на пресс-службу УМВД России по Ивановской области.

На 158-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» 34-летний водитель Mitsubishi Outlander врезался в автомобиль Lada, который ехал справа от него. От удара машину откинуло в кювет, после чего она опрокинулась.

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Ребенка с травмами доставили в областную детскую клиническую больницу. В ДТП также пострадала 28-летняя девушка. Она самостоятельно обратилась в травмпункт.