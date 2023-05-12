12 мая 2023, 13:33
ДТП, в котором погибли два человека, произошло в Нижегородской области
В Нижегородской области правоохранители расследуют причины смертельной аварии, которая произошла накануне в Дивеевском районе. Об этом написал сайт newsnn.ru.
В районе села Елизарьево столкнулись «Газель» и самосвал. Водитель и пассажир «Газели» скончались на месте происшествия. Для извлечения тел из транспортного средства пришлось привлекать спасателей.
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Глава Трудинспекции Илья Мошес поручил сотрудникам ведомства приобщиться к расследованию обстоятельств и причин аварии.
ДТП
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