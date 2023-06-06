Происшествия 06 июня 2023, 17:23 ДТП, в котором погибли два человека, произошло на трассе Пермь — Екатеринбург

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Смертельная авария с участием грузовой машины произошла накануне на трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области. Об этом сообщил «ФедералПресс», ссылаясь на управление Госавтоинспекции ГУ МВД по региону.

Как рассказали в ведомстве, водитель Renault Sandero выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. Два человека, находившиеся в легковой машине, погибли. Водитель грузовика не пострадал, написал newizv.ru.

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Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранители.