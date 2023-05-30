Происшествия 30 мая 2023, 16:56 ДТП, в котором погиб человек, произошло в Забайкальском крае

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Смертельная авария с участием автомобиля Ford Focus произошла накануне в Хилокском районе Забайкальского края. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Как рассказали в ведомстве, водитель иномарки, двигаясь по трассе Иркутск — Чита, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Водитель скончался на месте, еще одного человека отвезли в больницу.

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Всего в понедельник, 29 мая, ГИБДД по краю зарегистрировала 25 ДТП.