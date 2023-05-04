Происшествия 04 мая 2023, 16:05 ДТП, в котором погиб человек, произошло на трассе Уалтан — Малиновка в Кузбассе

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В Кузбассе в результате ДТП на трассе Уалтан — Малиновка погиб водитель ВАЗ-21099. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на пресс-службу ГИБДД по региону.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-21099 при обгоне КамАЗа выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Almera.

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В результате столкновения водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия. Водителя Nissan Almera с многочисленными травмами доставили в больницу. Сейчас правоохранители выясняют подробности ДТП.