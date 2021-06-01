ДТП в Казани: автомобиль сбил двух человек и въехал в стену

Автомобиль в Казани сбил двух человек. После этого машина врезалась в стену. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана.

По данным ИА Nation News, пострадали молодая женщина и пожилой мужчина. Оба в больнице. Информации об их состоянии пока нет.

Водитель также пострадал: у него диагностировали сотрясение мозга, перелом носа и ушибы. От госпитализации он отказался. На месте происшествия работает скорая помощь.