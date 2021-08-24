Женщина и ребенок стали жертвами лобового ДТП в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии лобовое ДТП с участием «Нивы» и Lada Priora обернулось гибелью женщины и ребенка. Еще четверо получили различные травмы. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на республиканское УМВД.

Авария произошла на трассе «Усть-Джегута — Кисловодск». По предварительной информации, «Нива» оказалась на полосе встречного движения, где в это время ехала Lada Priora. Но этим череда аварий не закончилась. Перевозя пострадавших, уже машина скорой помощи попала в ДТП на улице Октябрьской в Черкесске. В результате в больницу травмированных людей привезла уже другая машина. Сейчас полиция устанавливает детали трагедии.