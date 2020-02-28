28 февраля 2020, 13:52
ДТП в Геленджике: два человека погибли и пять пострадали
На трассе М4 «Дон» Краснодар — Новороссийск возле Геленджика произошло ДТП. Два человека скончались на месте. Еще пять находятся в больнице. Об этом написал сайт «Юга.ру».
Сообщается, что автомобиль Honda выехал на встречную полосу и врезался в машину марки Mitsubishi.
Оба водителя, а также трое пассажиров получили травмы. Они находятся на амбулаторном лечении. Еще двое людей скончались: 57-летняя пассажирка Mitsubishi и 27-летняя девушка из Honda.
Сотрудники правоохранительных органов выясняются обстоятельства аварии.