ДТП в Геленджике: два человека погибли и пять пострадали

Сообщается, что автомобиль Honda выехал на встречную полосу и врезался в машину марки Mitsubishi.

Оба водителя, а также трое пассажиров получили травмы. Они находятся на амбулаторном лечении. Еще двое людей скончались: 57-летняя пассажирка Mitsubishi и 27-летняя девушка из Honda.

Сотрудники правоохранительных органов выясняются обстоятельства аварии.