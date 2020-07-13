ДТП в Екатеринбурге: автобус врезался в дерево

Информация об аварии появилась в группе «ВКонтакте».

«Автобус разворачивался и каким-то образом въехал в дерево. По пострадавшим пока не известно, только что подъехали две реанимации», — написали в районном паблике.

По предварительной версии, автобус сначала столкнулся с легковушкой, а потом въехал в дерево. По словам водителя, его ослепило солнце. Позже стало известно, что в результате ДТП два человека получили травмы колена.