13 июля 2020, 18:56
ДТП в Екатеринбурге: автобус врезался в дерево
В центре Екатеринбурга на проспекте Ленина возле гимназии № 9 маршрутный автобус врезался в дерево. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Информация об аварии появилась в группе «ВКонтакте».
«Автобус разворачивался и каким-то образом въехал в дерево. По пострадавшим пока не известно, только что подъехали две реанимации», — написали в районном паблике.
По предварительной версии, автобус сначала столкнулся с легковушкой, а потом въехал в дерево. По словам водителя, его ослепило солнце. Позже стало известно, что в результате ДТП два человека получили травмы колена.