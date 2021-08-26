ДТП в Челябинской области унесло жизни двух надымчан

Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Чебаркульском районе Челябинской области. Джип попал под фуру. Об этом сообщил 74.RU со ссылкой на источник в Главном управлении МВД по Челябинской области

Авария произошла около двух часов ночи. Водитель автомобиля Dodge Caliber уснул за рулем. Машина врезалась грузовой автомобиль Volvo. В результате погибли два жителя Надыма — отец и сын. Они находились в Dodge Caliber. Мужчины скончались на месте, передал «Север-Пресс».

Спасатели извлекли тела из автомобиля благодаря специализированной технике. Их передали сотрудникам Следственного комитета. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.