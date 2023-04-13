Происшествия 13 апреля 2023, 19:23 ДТП в Челябинской области унесло жизни четверых человек

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ДТП произошло в Челябинской области на трассе «Южноуральск — Магнитогорск». В результате столкновения погибли четыре человека. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Водитель Toyota сбил двоих сотрудников дорожной службы, которые проводили ремонтные работы на проезжей части. В результате мужчины погибли.

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После этого автомобиль столкнулся с грузовой автомашиной дорожной службы УАЗ. Водитель и пассажир иномарки также погибли. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.