ДТП в Борзинском районе унесло жизни четырех человек

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Ивановка-Борзя-Соловьевск» 19 сентября около половины шестого вечера. Водитель автомобиля марки Toyota не справился с управлением. Автомобиль съехал с трассы и несколько раз перевернулся. Об этом сообщил «Царьград».

За рулем автомобиля находился 36-летний мужчина. Он и его пассажиры погибли на месте из-за полученных травм. Отмечается, что все они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Следователи заявили, что мужчина мог находится в состоянии алкогольного опьянения, однако точная информация станет известна после экспертизы. Также ранее водитель был лишен водительских прав.