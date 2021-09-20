20 сентября 2021, 19:13
ДТП в Борзинском районе унесло жизни четырех человек
Смертельное ДТП произошло на автодороге «Ивановка-Борзя-Соловьевск» 19 сентября около половины шестого вечера. Водитель автомобиля марки Toyota не справился с управлением. Автомобиль съехал с трассы и несколько раз перевернулся. Об этом сообщил «Царьград».
За рулем автомобиля находился 36-летний мужчина. Он и его пассажиры погибли на месте из-за полученных травм. Отмечается, что все они не были пристегнуты ремнями безопасности.
Следователи заявили, что мужчина мог находится в состоянии алкогольного опьянения, однако точная информация станет известна после экспертизы. Также ранее водитель был лишен водительских прав.