Двое студентов колледжа погибли в ДТП в Башкирии
Иномарка и микроавтобус столкнулись на автодороге Дюртюли — Нефтекамск. Два человека погибли, четверо пострадали, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник в Госавтоинспекции.
19 ноября около пяти часов утра 19-летний студент, водитель Renault Logan врезался в микроавтобус «УАЗ», которым управлял 55-летний водитель одного из предприятий.
Двое 18-летних пассажиров иномарки погибли.
Оба водителя и двое других пассажиров Renault (19-летняя девушка и 18-летний юноша) госпитализированы с травмами.