  • Двое студентов колледжа погибли в ДТП в Башкирии

    19 ноября 2019, 23:18

    Ирина Нагайникова

    Иномарка и микроавтобус столкнулись на автодороге Дюртюли — Нефтекамск. Два человека погибли, четверо пострадали, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник в Госавтоинспекции.

    19 ноября около пяти часов утра 19-летний студент, водитель Renault Logan врезался в микроавтобус «УАЗ», которым управлял 55-летний водитель одного из предприятий.

    Двое 18-летних пассажиров иномарки погибли.

    Оба водителя и двое других пассажиров Renault (19-летняя девушка и 18-летний юноша) госпитализированы с травмами.