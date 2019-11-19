Двое студентов колледжа погибли в ДТП в Башкирии

19 ноября около пяти часов утра 19-летний студент, водитель Renault Logan врезался в микроавтобус «УАЗ», которым управлял 55-летний водитель одного из предприятий.

Двое 18-летних пассажиров иномарки погибли.

Оба водителя и двое других пассажиров Renault (19-летняя девушка и 18-летний юноша) госпитализированы с травмами.