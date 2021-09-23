ДТП в Башкирии унесло жизни четырех человек

ДТП произошло на трассе Уфа — Оренбург в Башкирии. Автомобиль Renault столкнулся с «Газелью». В результате погибли четыре человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

«23 сентября на 167-м километре автодороги Уфа — Оренбург около 15:00 (13:00 мск) столкнулись пассажирская „Газель“ из Оренбургской области и грузовик Renault», — сообщили в ведомстве. Четыре человека погибли. Они сгорели в автобусе. В числе погибших водитель и три пассажира, передал RT. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.