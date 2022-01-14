ДТП унесло жизни двух человек на трассе А-114 в Ленобласти

В Ленинградской области на трассе А-114 накануне произошло смертельное ДТП. На 350-м километре дороги два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В результате происшествия два человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести, написали «Дни.ру».

Что стало причиной столкновения автомобилей, неизвестно. Точные обстоятельства предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.