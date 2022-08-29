ДТП со свадебной машиной произошло на трассе под Новосибирском

ДТП с легковой машиной, в которой ехала пара молодоженов, произошло накануне на трассе под Новосибирском. Об этом написал сайт kp.ru.

Известно, что жених, вылетевший из машины после жесткого удара, впал в кому.

«На данный момент жених находится в коме под аппаратами ИВЛ. Врачи диагностировали ему ушибы обоих легких. Из-за этого сам дышать он не может. Также у него перелом тазобедренного сустава, разрывы внутренних органов», — рассказала знакомая молодоженов.

Врачи диагностировали у невесты травму позвоночника и черепно-мозговую травму.

По предварительным данным, водитель свадебной машины не убедился в безопасности маневра и врезался в авто, которое ехало по главной дороге.