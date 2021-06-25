ДТП со смертельным исходом произошло в Петербурге

Произошла смертельная авария в Санкт-Петербурге. Водитель сбил женщину, которая перебегала дорогу на красный свет. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате столкновения женщина погибла. Уточняется, что она переходила дорогу по пешеходному переходу, но на светофоре был запрещающий сигнал.

Ранее перевозивший детей микроавтобус Mercedes перевернулся под Симферополем после столкновения с легковым автомобилем.