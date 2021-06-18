ДТП со смертельным исходом произошло в Башкирии

Легковая машина угодила в кювет в Башкирии. ДТП закончилось смертью водителя. Об этом сообщило агентство ToDay News Ufa.

За рулем находился 62-летний житель Стерлитамака. Он не справился с управлением ВАЗ-2110 и улетел в кювет. Все произошло на 45-м километре автодороги Стерлитамак-Федоровка (Стерлибашевский район).

Скорая не успела помочь пострадавшему. Водитель скончался на месте от полученных травм. На данный момент проводится проверка и выясняются обстоятельства случившегося.