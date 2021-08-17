ДТП со смертельным исходом произошло под Омском

Авария с участием трех автомобилей случилась в Тюкалинском районе Омской области утром 17 августа. По данным пресс-службы регионального главка МВД, есть жертвы, написал сайт «ФедералПресс».

Сообщается, что водитель автомобиля Ford, двигаясь в сторону Омска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и ВАЗ-2115. Водитель Ford и водитель отечественного автомобиля погибли на месте, еще двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение с травмами.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Выясняются все детали происшествия.