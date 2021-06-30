ДТП со скорой произошло в Краснодаре. Пострадали три человека

Авария с участием машины скорой помощи и иномарки произошла в Краснодаре. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что водитель второго автомобиля ехал на разрешающий сигнал светофора. Водитель скорой ехал с мигалками. Столкновение произошло из-за того, что он не убедился в безопасности маневра, когда проезжал перекресток на запрещающий сигнал.

В результате пострадали оба водителя и фельдшер. Все трое сейчас в больнице.

«По данному факту проводится проверка», — рассказал руководитель пресс-службы УМВД по городу Артем Коноваленко.