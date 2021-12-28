Авария с участием машины скорой помощи произошла на дороге Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по региону.

Легковая машина врезалась в машину скорой помощи. В последней в этот момент находилась беременная женщина.

«Женщина за рулем легкового автомобиля ехала со стороны Екатеринбурга в Пермь, не смогла справиться с управлением и наехала на ограждение. После этого выехала на встречную полосу и совершила столкновение с машиной скорой помощи», — рассказали в ведомстве.

Беременная женщина и медработник получили травмы. Их доставили в больницу.