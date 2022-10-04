Происшествия 04 октября 2022, 14:19 Поделиться Telegram

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Viber ДТП со школьным автобусом произошло в Ленинградской области — СМИ

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Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Ленинградской области. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

Внутри автобуса находились около 10 учеников, которые ехали в школу. По дороге произошло лобовое столкновением с машиной SAAB. В результате аварии одна школьница вылетела из окна.

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Три человека получили травмы: водитель, ученик и женщина, которая сопровождала школьников.

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