ДТП с участием тепловоза произошло в Новосибирске. Погиб человек

Смертельное ДТП с участием тепловоза произошло в Новосибирской области на железнодорожном переезде в Баганском районе. Об этом сообщил «Царьград».

В понедельник, 6 сентября 50-летний водитель автомобиля Toyota не захотел уступать дорогу локомотиву. Он попытался пересечь переезд, однако не успел это сделать. В итоге локомотив сбил автомобиль.

За 15 лет водительского стажа погибший заработал всего один штраф за не пристегнутый ремень безопасности. Водитель скончался на месте от полученных травм. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.